На Западе рассказали про вопрос Трампа Порошенко* о принадлежности Крыма

Петр Порошенко* и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко)
Президент США Дональд Трамп во время первого президентского срока спрашивал тогдашнего президента Украины Петра Порошенко* о принадлежности крымского полуострова. Об этом пишет издание The New York Times.
«Во время одной из встреч во времена первой администрации <...> Трамп спросил, может ли он получить честный ответ на вопрос. Порошенко* согласился. Тогда Трамп наклонился поближе и спросил: «Скажите, Крым российский?» — сказано в материале.По словам экс-президента Украины, хозяин Белого дома способен на невежливые и неожиданные вопросы.
Крым вошел в состав России в результате референдума 2014 года, за такое решение проголосовало большинство. Президент РФ Владимир Путин говорил, что вопрос Крыма решен окончательно.
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Никита Кротов