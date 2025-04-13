Стало известно о планах Трампа по депортации миллиона мигрантов

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Администрация президента США Дональда Трампа намерена депортировать около 1 млн нелегальных мигрантов в течение года. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в федеральных ведомствах.
«В частных беседах постоянно всплывает одна заветная цифра: это 1 млн», — передает издание.План значительно превышает предыдущий «рекорд» в 400 тыс. депортаций, установленный при Бараке Обаме. Однако эксперты сомневаются в его реалистичности из-за нехватки финансирования. Координатором проекта назначен заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, который намерен сосредоточиться на 1,4 млн мигрантах с уже вынесенными судебными решениями. США ведут переговоры о репатриации с 30 странами.
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С начала года, по данным МВД США, депортировано 117 тыс. человек. При этом администрация Трампа перестала публиковать ежемесячную статистику.
Ранее президент подписал указ о введении режима ЧП на границе с Мексикой, разрешив ускоренную депортацию без судебных решений. По информации New York Post, после инаугурации Трампа из страны выслали более 100 тыс. нелегалов.
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