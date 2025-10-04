На Западе резко отреагировали на слова Путина о Европе
Профессор Дизен: слова Путина означают, что ЕС разрушил отношения с РФ
Из выступления президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» следует, что Европа окончательно разрушила свои отношения со страной. Такой вывод сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.
По его мнению, РФ еще может работать с США, но «она покончила с Европой».
«Мой главный вывод из речи Путина: Азия — это будущее», — отметил эксперт.Выступление Путина состоялось вечером 2 октября. В своей речи он затронул вопросы российско-украинских отношений и роли Запада в конфликте. Президент также предупредил о готовности России дать убедительный ответ на милитаризацию европейских стран.