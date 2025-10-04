Польша отправила войска на границу с Германией и Литвой
Президент Польши Кароль Навороцкий распорядился об отправке военнослужащих на границы с Германией и Литвой. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности республики.
Постановление подписано 3 октября 2025 года. В нем сказано, что вооруженные силы страны отправлены в пункты назначения с целью оказания помощи пограничной страже. Сведения о причинах такого решения не приводятся.
По уточненным данным, с 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года подразделения и части вооруженных сил Польши будут задействованы в обеспечении неприкосновенности государственной границы, а также безопасности и общественного порядка в пределах территории пограничных переходов с вышеупомянутыми странами.
