Польша отправила войска на границу с Германией и Литвой

04 октября 2025, 02:46

Польша усилила военное присутствие на границе с Германией и Литвой

Фото: istockphoto / Kamila Kozioł

Президент Польши Кароль Навороцкий распорядился об отправке военнослужащих на границы с Германией и Литвой. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности республики.