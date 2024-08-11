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Атакой на Курскую область ВСУ лишь ухудшили свое положение. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.
Авторы статьи отметили, что западное вооружение, в том числе бронетранспортеры Stryker, могли пригодиться украинской армии в Донбассе и в Часове Яре. Однако ВСУ решили использовать эту технику при наступлении в Курской области. В результате боев на границе Украина стремительно теряет вооружение и личный состав,говорится в статье.
Британское издание также отмечает, что ВС РФ продолжают добиваться успехов на нескольких направлениях фронта и имеют преимущество в части большего количества резервов.
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Анастасия Хохлова