Пленные солдаты ВСУ рассказали о главной цели прорыва в Курской области

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Основной целью ВСУ во время атаки Курской области являлась атомная электростанция в Курчатове. Об этом сообщил экс-спецназовец Александр Арутюнов, передает mk.ru.
Арутюнов отметил, что газораспределительный узел «Суджа», который украинские боевики пытались атаковать, мог быть ближайшей целью, за которой следовала и Курская АЭС. Однако, по его словам, он не видит реальной угрозы Курчатову.
Чтобы захватить Курчатов ВСУ должны обладать совершенно другими ресурсами, наличие которых под большим вопросом, заключил бывший спецназовец.
Ранее пленный военнослужащий 65-й механизированной бригады ВСУ сержант Василий Жидан заявил, что в рядах украинских войск сложилась печальная ситуация из-за отсутствия живой силы, боеприпасов и падения морального духа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Чтобы захватить Курчатов ВСУ должны обладать совершенно другими ресурсами, наличие которых под большим вопросом, заключил бывший спецназовец.
Ранее пленный военнослужащий 65-й механизированной бригады ВСУ сержант Василий Жидан заявил, что в рядах украинских войск сложилась печальная ситуация из-за отсутствия живой силы, боеприпасов и падения морального духа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова