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Попытка прорыва границы РФ и атаки Курской области могут закончиться катастрофой для ВСУ. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил офицер ВС США Дэниел Дэвис.
По его мнению, своим наступлением на Курскую область ВСУ могут отстрочить неизбежный провал, однако полностью изменить исход конфликта им не удастся.
Дэвис также отметил, что смелые шаги России после выходки ВСУ смогут ускорить гибель Украины.
Напомним, ВСУ попытались прорвать границу РФ в Курской области 6 августа. Российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ, идет зачистка приграничья от украинского гарнизона.
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Дэвис также отметил, что смелые шаги России после выходки ВСУ смогут ускорить гибель Украины.
Напомним, ВСУ попытались прорвать границу РФ в Курской области 6 августа. Российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ, идет зачистка приграничья от украинского гарнизона.
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Анастасия Хохлова