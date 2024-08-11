В США раскрыли, что ждет ВСУ после наступления на Курскую область

Фейковый видеоролик с дипломатом МИД РФ Марией Захаровой, где она якобы заявляет о готовности РФ передать Запорожскую АЭС Киеву в обмен на добровольный уход боевиков ВСУ из-под Курска, распространился в сети. Об этом предупредили во внешнеполитическом ведомстве России.