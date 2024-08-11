Над Курской областью силы ПВО уничтожили 14 дронов и 4 ракеты «Точка-У»

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Минувшей ночью ВСУ атаковали российские территории с использованием БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Система ПВО сбила также четыре ракеты ВСУ «Точка-У» над Курской областью.
Кроме того, были осуществлены массированные атаки с использованием дронов самолетного типа на Воронежскую и Белгородскую область.
В связи с усилившимися атаками на российское приграничье было принято решение о введении режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях.
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Кроме того, были осуществлены массированные атаки с использованием дронов самолетного типа на Воронежскую и Белгородскую область.
В связи с усилившимися атаками на российское приграничье было принято решение о введении режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях.
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Анастасия Хохлова