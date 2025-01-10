Politico: вторжение США в Гренландию обернется самой короткой войной

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Возможное вторжение США в Гренландию при избранном американском президенте Дональде Трампе может обернуться самым коротким вооруженным конфликтом в истории. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на оценки аналитиков.
Эксперты считают так из-за того, что военные США находятся в Гренландии еще с 1940-х годов. При этом официально их пребывание там закрепили в договоре между США и Данией от 1951 года. Согласно договору, США взяли обязательство защищать Гренландию от любого нападения ввиду того, что армия Дании не сможет противостоять возможному агрессору без посторонней помощи.
В конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости сделать Гренландию частью США.
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«Дания прекрасно понимает, что не может защитить Гренландию от кого бы то ни было в одиночку. Вопрос в том, с кем [американцы] будут воевать? Со своими собственными военными? Они уже там», — задается вопросом старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиана Соби Кристенсена, чье мнение приводит издание.
В конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости сделать Гренландию частью США.
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Элина Позднякова