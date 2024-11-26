Стало известно о планах Дании по финансированию ВПК Украины

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Власти Дании в 2025 году направят Украине порядка 1,4 миллиарда долларов в качестве финансирования украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), поскольку западные союзники страны столкнулись с трудностями в производстве достаточного количества вооружения для ВСУ. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
В материале говорится, что из-за проблем с объёмами производства Запад принял решение предоставлять Киеву средства, чтобы украинские заводы самостоятельно выпускали необходимое вооружение.
Глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен надеется, что в предстоящем году удастся направить на помощь Украине не менее 1,4 миллиарда долларов.
Чиновники Дании и Евросоюза в беседе с изданием отметили, что Копенгагену удалось сохранить ещё порядка 680 миллионов долларов для помощи Украине.
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Глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен надеется, что в предстоящем году удастся направить на помощь Украине не менее 1,4 миллиарда долларов.
Чиновники Дании и Евросоюза в беседе с изданием отметили, что Копенгагену удалось сохранить ещё порядка 680 миллионов долларов для помощи Украине.
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Анастасия Чинкова