На Западе спрогнозировали итоги визита спецпосланника Трампа в Москву
Запланированный визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву может стать важным шагом на пути к разрешению конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
Отмечается, что визит Уиткоффа позволит понять, предпринимаются ли в настоящее время за кулисами переговоры, направленные на достижение компромисса между Россией и Украиной. Спецпосланник намерен обсудить с российским руководством возможность прекращения огня.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве не исключают возможность проведения встречи президента Владимира Путина с американским спецпосланником. Это может стать важным сигналом о готовности сторон к диалогу и поиску мирного решения.
Ранее издание The Hill называло целью визита Уиткоффа убеждение российского руководства в необходимости прекращения боевых действий и создания условий для дальнейших переговоров.
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