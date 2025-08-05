На Западе спрогнозировали итоги визита спецпосланника Трампа в Москву

05 августа 2025, 13:24

BZ: визит Уиткоффа в Москву может прояснить ситуацию с урегулированием на Украине

Стив Уиткофф (фото: kremlin.ru)

Запланированный визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву может стать важным шагом на пути к разрешению конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.