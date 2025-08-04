На Украине заявили, что Трамп якобы дал России «последний шанс» завершить конфликт
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что президент США Дональд Трамп якобы предоставил России «последний шанс» для завершения конфликта на Украине. Соответствующее сообщение украинский чиновник опубликовал в своём личном блоге.
По его словам, Трамп демонстрирует намерения через анонс визита своего представителя Стивена Уиткоффа в Москву.
Коваленко заключил, что если визит не будет успешным, то США введут новые санкции против России.
В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил на брифинге, что в Москве всегда рады видеть Уиткоффа, который посетит Россию в середине текущей недели – в среду или четверг.
В ходе предыдущих визитов американский дипломат встречался с российскими официальными лицами, включая президента Владимира Путина, что способствовало некоторому прогрессу в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.
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