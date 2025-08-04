На Украине заявили, что Трамп якобы дал России «последний шанс» завершить конфликт

04 августа 2025, 17:13

Коваленко: Трамп дал России последний шанс завершить конфликт на Украине

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что президент США Дональд Трамп якобы предоставил России «последний шанс» для завершения конфликта на Украине. Соответствующее сообщение украинский чиновник опубликовал в своём личном блоге.