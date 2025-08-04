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На Украине заявили, что Трамп якобы дал России «последний шанс» завершить конфликт

Коваленко: Трамп дал России последний шанс завершить конфликт на Украине
Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что президент США Дональд Трамп якобы предоставил России «последний шанс» для завершения конфликта на Украине. Соответствующее сообщение украинский чиновник опубликовал в своём личном блоге.



По его словам, Трамп демонстрирует намерения через анонс визита своего представителя Стивена Уиткоффа в Москву.

Коваленко заключил, что если визит не будет успешным, то США введут новые санкции против России.

В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил на брифинге, что в Москве всегда рады видеть Уиткоффа, который посетит Россию в середине текущей недели – в среду или четверг.

В ходе предыдущих визитов американский дипломат встречался с российскими официальными лицами, включая президента Владимира Путина, что способствовало некоторому прогрессу в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.

Анастасия Чинкова

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