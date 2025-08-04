Эксперт: ультиматум Трампа по Украине не повлияет на конфликт

04 августа 2025, 17:04

Дональд Трамп (фото: Instagram* / realdonaldtrump)

Ультиматум президента США Дональда Трампа о завершении конфликта между Россией и Украиной до 8 августа вряд ли приведёт к реальным результатам. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с телеканалом «Москва 24».





Эксперт считает, что заявление Трампа носит преимущественно показной характер и ориентировано на внутреннюю аудиторию США. Несмотря на приближение обозначенного срока, признаков перехода к решительным действиям со стороны конфликтующих сторон нет.



Безпалько отметил, что визит спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву может стать началом процесса переговоров между США и Россией, целью которых станет выработка совместной стратегии по украинскому вопросу.





«Трамп не поддержал каких-то ограничений конкретно против России, а те меры, которыми он пытался воздействовать на торговых партнеров РФ, привели только к обратному результату», — отметил он.