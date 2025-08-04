Эксперт: ультиматум Трампа по Украине не повлияет на конфликт
Ультиматум президента США Дональда Трампа о завершении конфликта между Россией и Украиной до 8 августа вряд ли приведёт к реальным результатам. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с телеканалом «Москва 24».
Эксперт считает, что заявление Трампа носит преимущественно показной характер и ориентировано на внутреннюю аудиторию США. Несмотря на приближение обозначенного срока, признаков перехода к решительным действиям со стороны конфликтующих сторон нет.
Безпалько отметил, что визит спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву может стать началом процесса переговоров между США и Россией, целью которых станет выработка совместной стратегии по украинскому вопросу.
«Трамп не поддержал каких-то ограничений конкретно против России, а те меры, которыми он пытался воздействовать на торговых партнеров РФ, привели только к обратному результату», — отметил он.
Также эксперт напомнил, что ранее попытки Трампа надавить на торговых партнёров России, включая Китай и Индию, обернулись для США противоположным эффектом. Пекин, по его словам, демонстративно отказывается от закупок американских энергоносителей, а Нью-Дели продолжает импорт российской нефти, несмотря на внешнее давление.
Безпалько считает, что в нынешних условиях Трампу важно сохранить сбалансированные отношения как с Москвой, так и с Пекином, чтобы избежать негативных последствий для экономики США.