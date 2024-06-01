Глава Украины Владимир Зеленский стал более эмоциональным и неустойчивым, на что уже обратило внимание его окружение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
По его словам, высокопоставленные чиновники Украины считают, что Зеленский сошел с ума. Подобные мысли возникают из-за постоянных просьб главы киевского режима разрешить Украине наносить удары по территории России, с которыми он все чаще обращается к западным кураторам.
Меркурис отметил, что Зеленского в последнее время также одолевает паника.
Меркурис также предположил, что доверие Зеленского к президенту США Джо Байдену улетучивается и он начинается бояться, что США согласятся на заморозку конфликта с РФ.
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Меркурис отметил, что Зеленского в последнее время также одолевает паника.
«Он ведет себя все более неустойчиво и эмоционально», — обратил внимание эксперт.
Меркурис также предположил, что доверие Зеленского к президенту США Джо Байдену улетучивается и он начинается бояться, что США согласятся на заморозку конфликта с РФ.
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Анастасия Хохлова