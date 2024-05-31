Зеленский назвал «самого главного врага» Киева

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных союзников за слишком медленные поставки вооружения Киеву. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Стокгольме.
Он поблагодарил партнёров за согласование большого пакета военной помощи в Конгрессе США. Однако за принятием этого пакета последует множество ступеней, прежде чем оружие поступит в украинскую армию. В связи с этим Зеленский назвал медленные поставки «самым главным врагом».
Украинский президент добавил, что много времени уходит и на обучение ВСУ обращению с западной техникой. На это уходят месяцы, после чего столько же приходится ждать оружия.
Ранее в ходе брифинга в Брюсселе Зеленский пополнил «список врагов» Киева. Он включил в него государства, которые ещё не определились с участием в саммите по Украине в Швейцарии. По его словам, лидеры этих стран даже хуже, чем враги. В частности, под критику Зеленского попал президент США Джо Байден, который отказался от участия в конференции.
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Украинский президент добавил, что много времени уходит и на обучение ВСУ обращению с западной техникой. На это уходят месяцы, после чего столько же приходится ждать оружия.
Ранее в ходе брифинга в Брюсселе Зеленский пополнил «список врагов» Киева. Он включил в него государства, которые ещё не определились с участием в саммите по Украине в Швейцарии. По его словам, лидеры этих стран даже хуже, чем враги. В частности, под критику Зеленского попал президент США Джо Байден, который отказался от участия в конференции.
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Анастасия Чинкова