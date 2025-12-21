На Западе увидели сигнал в карте России за спиной Путина
Карта России с Крымом и новыми территориями, размещённая за спиной президента РФ Владимира Путина во время программы «Итоги года», стала символом твёрдой позиции Москвы по территориальным вопросам. Об этом пишет британское издание UnHerd.
Авторы материала отмечают, что такой визуальный элемент ясно дал понять: российский лидер не намерен отступать от своих требований. При этом карта стала не единственным сигналом уверенности Кремля.
По мнению издания, Путин чувствует себя уверенно на фоне ситуации на фронте, где, как утверждается, украинская армия сталкивается с трудностями, Владимир Зеленский демонстрирует готовность к уступкам, а президент США Дональд Трамп указывает на слабость европейских союзников.
