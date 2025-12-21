21 декабря 2025, 17:40

Британские СМИ заявили о жёсткой позиции Путина по территориям

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Карта России с Крымом и новыми территориями, размещённая за спиной президента РФ Владимира Путина во время программы «Итоги года», стала символом твёрдой позиции Москвы по территориальным вопросам. Об этом пишет британское издание UnHerd.