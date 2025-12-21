Военэксперт раскрыл, почему Россия усилила удары по военным объектам Одессы

21 декабря 2025, 17:29

Военный эксперт Дандыкин связал удары по Одессе с пиратской деятельностью ВСУ

Фото: Istock/allanswart

ВС РФ усилили удары по военным объектам в районе Одессы. Эксперт Василий Дандыкин связал это с активизацией действий ВСУ на Чёрном и Средиземном морях, которые он назвал пиратскими.





В беседе с «NEWS.ru» Дандыкин отметил, что не исключает развитие ситуации по самому жёсткому сценарию, о котором ранее говорил президент России Владимир Путин. Речь идёт о возможном отсечении Украины от моря.

«Это значит, что будут наноситься удары и уже наносятся по портам ― от Измаила и дальше, по мостам. Одна часть Одесской области отрезана от границы с Молдавией и Румынией. И это всё происходит каждый день. Результаты есть. Оттуда враг наносит удары БЭКами», — высказался эксперт.