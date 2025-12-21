Ушаков пошутил о «Куба либре» Дмитриева в Майами

21 декабря 2025, 17:24

Помощник Путина заявил, что Дмитриев выполняет все нужные задачи

Кирилл Дмитриев (Фото: www.kremlin.ru)

Помощник президента России Юрий Ушаков в шутливой форме рассказал о пребывании главы РФПИ и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Майами.





Он отметил, что все задачи выполняются корректно.





«Дмитриев «Куба либре» пьёт. В гольф, наверное, не играет — не умеет. Всё остальное делает то, что нужно», — пошутил Ушаков в ответ на вопросы журналистов о работе Дмитриева.