Ушаков пошутил о «Куба либре» Дмитриева в Майами
Помощник Путина заявил, что Дмитриев выполняет все нужные задачи
Помощник президента России Юрий Ушаков в шутливой форме рассказал о пребывании главы РФПИ и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Майами.
Он отметил, что все задачи выполняются корректно.
«Дмитриев «Куба либре» пьёт. В гольф, наверное, не играет — не умеет. Всё остальное делает то, что нужно», — пошутил Ушаков в ответ на вопросы журналистов о работе Дмитриева.Он также отметил, что по возвращении в Россию Дмитриев доложит о результатах переговоров с американской стороной.