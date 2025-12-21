В России раскритиковали публикации о планах Путина на Украину

21 декабря 2025, 16:58

Политолог Дудчак: Европа пытается втянуть США в конфликт с Россией

Фото: Istock / sankai

Европейские страны пытаются втянуть США в конфликт с Россией, однако американская администрация пока действует в ином направлении, рассказал aif.ru политолог Александр Дудчак.