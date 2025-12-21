В России раскритиковали публикации о планах Путина на Украину
Европейские страны пытаются втянуть США в конфликт с Россией, однако американская администрация пока действует в ином направлении, рассказал aif.ru политолог Александр Дудчак.
Он прокомментировал публикацию Reuters, в которой со ссылкой на источники американской разведки утверждалось, что президент России Владимир Путин якобы планирует «захватить всю Украину и вернуть части Европы, ранее входившие в состав СССР».
Дудчак назвал ситуацию «ужасной» и подчеркнул, что публикации такого рода появляются не случайно. По его мнению, это часть общей политики европейских стран, которые целенаправленно формируют общественное мнение против России и создают образ Москвы как врага.
