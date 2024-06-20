На Западе высказались об укреплении связей России с союзниками

Фото: сайт Кремля
Ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X, что президент РФ Владимир Путин укрепляет дружбу с Глобальным Югом, а Запад отдаляет его от себя.
Боуз подчеркнул, что глава российского государства и президент Вьетнама То Лам договорились об углублении стратегического партнерства и подписали более десяти документов, которые направлены на расширение сотрудничества. По мнению журналиста, Россия снова подтвердила приверженность своим друзьям и союзам, в то время как западные страны продолжают отдаляться.
Ранее сообщалось, что не менее одиннадцати документов было подписано по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам.
Напомним, сегодня, 20 июня, во Вьетнаме глава российского государства Владимир Путин провел переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Со стороны российского президента в рамках визита присутствовали: глава российского МИД, вице-премьер, пресс-секретарь президента и иные политические деятели.
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Ранее сообщалось, что не менее одиннадцати документов было подписано по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам.
Напомним, сегодня, 20 июня, во Вьетнаме глава российского государства Владимир Путин провел переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Со стороны российского президента в рамках визита присутствовали: глава российского МИД, вице-премьер, пресс-секретарь президента и иные политические деятели.
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Екатерина Коршунова