Россия и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве

Фото: сайт Кремля
Не менее одиннадцати документов было подписано по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам. Об этом пишет ТАСС.
Главы государств приняли соглашение «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства». Также в числе иных подписанных документов значатся соглашения в сфере высшего образования, энергетики.
Уточняется, что Путин и То Лам утвердили график возводимого при участии Росатома центра ядерной науки и технологий.
Напомним, во Вьетнаме глава российского государства Владимир Путин проводит переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Со стороны российского президента в ходе визита будут присутствовать: глава российского МИД, вице-премьер, пресс-секретарь президента и иные политические деятели.
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Уточняется, что Путин и То Лам утвердили график возводимого при участии Росатома центра ядерной науки и технологий.
Напомним, во Вьетнаме глава российского государства Владимир Путин проводит переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Со стороны российского президента в ходе визита будут присутствовать: глава российского МИД, вице-премьер, пресс-секретарь президента и иные политические деятели.
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Екатерина Коршунова