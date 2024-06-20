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Россия и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве

20 июня 2024, 10:55
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Не менее одиннадцати документов было подписано по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам. Об этом пишет ТАСС.
Главы государств приняли соглашение «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства». Также в числе иных подписанных документов значатся соглашения в сфере высшего образования, энергетики.

Уточняется, что Путин и То Лам утвердили график возводимого при участии Росатома центра ядерной науки и технологий.



Напомним, во Вьетнаме глава российского государства Владимир Путин проводит переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Со стороны российского президента в ходе визита будут присутствовать: глава российского МИД, вице-премьер, пресс-секретарь президента и иные политические деятели.

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#вьетнам
#переговоры
#соглашения
Прошла церемония официальной встречи Путина с президентом Вьетнама
20 июня 2024, 09:51

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Завершилась церемония официальной встречи Путина с президентом Вьетнама. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов. Встреча президентов проходит в Ханое в Большом зале президентского дворца.

Примечательно, что поездка во Вьетнам стала первой для российского лидера за последние 7 лет.

Напомним, во Вьетнаме глава российского государства Владимир Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Со стороны российского президента в ходе визита будут присутствовать: глава российского МИД, вице-премьер, пресс-секретарь президента и иные политические деятели.

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Путин и президент Вьетнама То Лам начали двусторонние переговоры
20 июня 2024, 08:54

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам начали двусторонние переговоры. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что встреча лидеров государств проходит в Ханое в Большом зале президентского дворца. Перед началом переговоров Путин и То Лам по традиции сфотографировались, пожимая руки на фоне национальных флагов.

Ранее сообщалось, что руководство Вьетнама не испугалось критики США и приняло президента России Владимира Путина. Отмечается, что Вьетнам считает РФ «стратегическим защитником» и видит в нем поддержку по различным направлениям.

Напомним, во Вьетнаме глава российского государства Владимир Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Со стороны российского лидера во время переговоров будут присутствовать: глава российского МИД, вице-премьер, пресс-секретарь президента и иные политические деятели.

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#владимир путин
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#переговоры
#вьетнам
#россия
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Ким Чен Ын подарил Путину двух собак северокорейской породы пхунсан
20 июня 2024, 08:15

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил своему коллеге Владимиру Путину двух собак национальной северокорейской породы пхунсан. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».
«Товарищ Ким Чен Ын в саду Резиденции для почетных гостей "Кымсусан" подарил президенту Путину пару собак национальной породы Северной Кореи пхунсан. Президент Путин выразил свою благодарность за этот подарок», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Владимир Путин и Ким Чен Ын прогулялись по саду и провели искреннюю беседу, обсудив планы по дальнейшему укреплению стратегических партнерских и союзных отношений между странами и по защите их общих ключевых интересов.

Также Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Главу российского государства отметили за заслуги в развитии российско-корейских отношений. Орден ему вручил лично Ким Чен Ын.


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Стало известно, когда могут начать переговоры Эрдоган и Байден
Habertürk: переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться на полях саммита НАТО
20 июня 2024, 08:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Отложенные ранее переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и его американского коллеги Джо Байдена могут состояться на полях саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом информирует Habertürk.
Примечательно, что в мае встреча президентов была перенесена по причине несовпадающих графиков. Визит Эрдогана в Вашингтон был запланирован на 9 мая.

В начале апреля глава турецкого МИД Хакан Фидан анонсировал, что президент Турции во время визита в Штаты намерен обсудить с главой США Джо Байденом риски из-за конфликта на Украине.

Согласно информации источника, во время предстоящего саммита Эрдоган может обратить внимание лидеров НАТО на конфликт Израиля и Палестины.

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Путин оценил переговоры с Ким Чен Ыном
Путин: переговоры с Ким Чен Ыном были обстоятельными
20 июня 2024, 07:11

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными и коснулись целого комплекса вопросов. Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия», — сказал Путин по итогу прошедших встреч.

Он также подчеркнул, что Москва и Пхеньян подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Как считает генсек, заключенный договор демонстрирует взаимную поддержку России и Северной Кореи. По мнению Столтенберга, это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться».

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В МИД прокомментировали неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ
Галузин: РФ рассчитывает на понимание Армении возможностей ОДКБ
20 июня 2024, 07:00

Фото: istock / Wirestock

Россия рассчитывает, что в Армении поймут, что площадка ОДКБ предоставляет все возможности для сотрудничества по вопросам обеспечения региональной безопасности. Об этом высказался замглавы МИД РФ Михаил Галузин в разговоре с РИА Новости.
«Мы рассчитываем, что наши армянские партнеры, а мы остаемся союзниками, все-таки придут к пониманию того, что наиболее эффективным методом обеспечения региональной безопасности является сотрудничество между региональными государствами, и площадка ОДКБ дает для этого все возможности», — заявил Галузин.
Так прокомментировал отказ от участия Еревана в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) организации в Алма-Ате 21 июня.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна планирует выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Политик пояснил, что Армения хочет покинуть организацию из-за того, что предыдущие власти вступили в «союз-пузырь», который, как оказалось, не обеспечивает защиту государства.

В свою очередь Дмитрий Песков сообщил, что РФ будет и дальше работать с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#мид
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#новости
#армения
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Генсек НАТО отреагировал на договор России и Северной Кореи
Столтенберг: договор России и КНДР должен подтолкнуть Запад сплотиться
20 июня 2024, 06:43

Фото: сайт НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Об этом пишет РИА Новости.
Как считает генсек, заключенный Договор о партнерстве демонстрирует взаимную поддержку России и Северной Кореи. По мнению Столтенберга, это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться».

«Ответом на то, что они становятся более сплоченными — Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее», — отметил генсек Североатлантического альянса.
До этого Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество России и КНДР не направлено против других стран.

Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#договор
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#новости
#нато
#иран
#кндр
#запад
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В США заявили о заинтересованности Байдена в конфликте на Украине
Профессор Миршаймер: Байдену нужно продолжать конфликт на Украине до выборов
20 июня 2024, 06:00

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент США Джо Байден заинтересован в продолжении конфликта на Украине в преддверии ноябрьских президентских выборов в стране. Однако РФ в результате одержит победу, заявил профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Байден хочет поддерживать нынешнее положение вещей», — отметил профессор.
Как считает Миршаймер, в отличие от украинского конфликта, Байден хочет завершить ближневосточный и активно продавливает прекращение боевых действий. Американский лидер уверен, что это поможет ему переизбраться на второй срок.

Однако Миршаймер выразил уверенность в том, что российская сторона победит и «займет еще больше территорий», а Украина столкнется с крахом.

Ранее аналитик Карен Квятковски заявила, что переговоры по Украине начнутся после смены западных лидеров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Владимира Путина наградили высшей наградой КНДР
Владимира Путина наградили орденом Ким Ир Сена – высшей наградой КНДР
20 июня 2024, 05:34

Фото: РИА Новости/POOL

Президента России Владимира Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Главу российского государства отметили за заслуги в развитии российско-корейских отношений. Орден ему вручил лично председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

«Он (Ким Чен Ын) зачитал совместное решение Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), Госсовета КНДР и президиума Верховного народного собрания о присуждении ордена и лично вручил ему награду», – сказано в сообщении агентства.

Орден Ким Ир Сена был учрежден в 1972 году. Этой награды удостоились около 600 человек.

Напомним, президент России посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры стран подписали соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство.

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