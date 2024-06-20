Фото: сайт Кремля
Экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден написал в статье для The American Conservative, что США не следовало отказываться от предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине.
По словам бывшего советника, инициативы российского лидера рассмотрели бы в Вашингтоне, если бы внешняя политика Штатов не управлялась людьми с манией величия. Он отметил, что Киеву также стоило принять мирные инициативы Владимира Путина.
Карден заключил, что Украина бы не пошла на это, так как после такого шага жизнь Владимира Зеленского оказалась бы под угрозой по причине давления украинских ультраправых националистов.
Ранее в пресс-бюро СВР РФ сообщили, что Запад планирует пожертвовать Зеленским, когда ВС России закрепит успехи на поле боя.
Читайте также:
СВР: Запад пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи на поле боя
«Задушены и посажены в тюрьмы»: Эксперт раскрыл, как Украина поступает с оппозиционерами
Украинская журналистка рассказала об угрозах бойцов ВСУ изнасиловать ее родителей
Карден заключил, что Украина бы не пошла на это, так как после такого шага жизнь Владимира Зеленского оказалась бы под угрозой по причине давления украинских ультраправых националистов.
Ранее в пресс-бюро СВР РФ сообщили, что Запад планирует пожертвовать Зеленским, когда ВС России закрепит успехи на поле боя.
Читайте также:
СВР: Запад пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи на поле боя
«Задушены и посажены в тюрьмы»: Эксперт раскрыл, как Украина поступает с оппозиционерами
Украинская журналистка рассказала об угрозах бойцов ВСУ изнасиловать ее родителей
Екатерина Коршунова