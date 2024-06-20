Путин и президент Вьетнама То Лам начали двусторонние переговоры

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Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам начали двусторонние переговоры. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что встреча лидеров государств проходит в Ханое в Большом зале президентского дворца. Перед началом переговоров Путин и То Лам по традиции сфотографировались, пожимая руки на фоне национальных флагов.
Ранее сообщалось, что руководство Вьетнама не испугалось критики США и приняло президента России Владимира Путина. Отмечается, что Вьетнам считает РФ «стратегическим защитником» и видит в нем поддержку по различным направлениям.
Напомним, во Вьетнаме глава российского государства Владимир Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Со стороны российского лидера во время переговоров будут присутствовать: глава российского МИД, вице-премьер, пресс-секретарь президента и иные политические деятели.
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Ранее сообщалось, что руководство Вьетнама не испугалось критики США и приняло президента России Владимира Путина. Отмечается, что Вьетнам считает РФ «стратегическим защитником» и видит в нем поддержку по различным направлениям.
Напомним, во Вьетнаме глава российского государства Владимир Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Со стороны российского лидера во время переговоров будут присутствовать: глава российского МИД, вице-премьер, пресс-секретарь президента и иные политические деятели.
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Екатерина Коршунова