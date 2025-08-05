Трамп озвучил новый способ заставить Россию завершить СВО
Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение мировых цен на нефть ещё на $10 за баррель способно заставить Россию пересмотреть свой курс и прекратить военные действия на Украине. Слова американского лидера приводит РИА Новости.
По мнению республиканца, резкое удешевление сырья может стать серьёзным экономическим стимулом для Москвы изменить свою стратегию.
Кроме того, Трамп пообещал ввести 35-процентные пошлины на товары из Евросоюза в случае, если европейский блок не выполнит свои инвестиционные обязательства по развитию экономики США.
В последние недели Трамп также не раз угрожал Индии санкциями из-за закупок российской нефти, подчеркивая свою жесткую позицию по вопросам энергетической политики и геополитики.
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