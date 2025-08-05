Трамп озвучил новый способ заставить Россию завершить СВО

05 августа 2025, 15:55

Трамп: падение цен на нефть ещё на 10$ заставит РФ завершить СВО

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение мировых цен на нефть ещё на $10 за баррель способно заставить Россию пересмотреть свой курс и прекратить военные действия на Украине. Слова американского лидера приводит РИА Новости.