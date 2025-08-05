В Польше назвали преувеличенными заявления о войне России и НАТО

05 августа 2025, 14:51

Генерал Луковский: НАТО специально пугает страны войной с Россией

Фото: iStock/Michele Ursi

Заявления в военных кругах США о возможном вооружённом конфликте НАТО с Россией с 2027 года являются преувеличенными. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский в интервью изданию Rzeczpospolita.