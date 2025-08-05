В Польше назвали преувеличенными заявления о войне России и НАТО
Заявления в военных кругах США о возможном вооружённом конфликте НАТО с Россией с 2027 года являются преувеличенными. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский в интервью изданию Rzeczpospolita.
По его словам, в Североатлантическом альянсе намеренно нагнетают страх среди западных стран, распространяя разговоры о неизбежной войне с Россией. Луковский призвал к более взвешенному подходу и отказу от излишней милитаризации риторики.
В то же время эксперт Института политических наук Гданьского университета Петр Мицкевич выразил поддержку планам НАТО, касающимся Калининградской области.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наращивание военного потенциала НАТО не представляет угрозы для безопасности России, подчёркивая важность диалога и стабильности в регионе.
Ситуация вокруг отношений НАТО и России остаётся напряжённой, однако заявления польских представителей свидетельствуют о разном восприятии угроз и рисков в регионе.
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