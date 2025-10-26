На Западе выступили с предупреждением Зеленскому
Владимир Зеленский должен прекратить попытки расправ над представителями оппозиции, находящимися за рубежом. Об этом сообщил пэр Лейбористской партии лорд Морис Гласман, пишет газета The Sunday Times.
Гласман, комментируя дело об экстрадиции Александра Грановского, подчеркнул, что если Зеленский не пересмотрит свою политику в отношении оппозиционеров, проживающих за границей, то перспективы долгосрочных и стабильных отношений между Киевом и Лондоном окажутся под угрозой.
Он предположил, что дело Грановского может быть частью более широкой кампании лидера киевского режима, направленной на устранение политических оппонентов. Издание также обратило внимание на то, что доверие к Зеленскому подрывают его действия в отношении Национального антикоррупционного бюро.
