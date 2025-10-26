На Западе выступили с предупреждением Зеленскому

26 октября 2025, 19:43

Sunday Times: в Британии пригрозили Зеленскому разрушить двухсторонние отношения

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Владимир Зеленский должен прекратить попытки расправ над представителями оппозиции, находящимися за рубежом. Об этом сообщил пэр Лейбористской партии лорд Морис Гласман, пишет газета The Sunday Times.