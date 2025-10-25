В Британии за год по ошибке освободили более 260 преступников

25 октября 2025, 16:45

Sky News: в Британии за год по ошибке освободили 262 заключённых

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В Великобритании за год по ошибке отпустили на свободу более 260 осужденных. Об этом информирует канал Sky News со ссылкой на данные правительства страны.