В Британии за год по ошибке освободили более 260 преступников
В Великобритании за год по ошибке отпустили на свободу более 260 осужденных. Об этом информирует канал Sky News со ссылкой на данные правительства страны.
С марта 2024 по март 2025 года в стране ошибочно освободили 262 преступника, из которых 233 человека вышли на свободу из тюрем, а еще 29 — непосредственно из зала суда. Количество таких случаев увеличилось на 128 процентов по сравнению с прошлым годом.
Эти данные стали известны на фоне скандала, связанного с эфиопским мигрантом Хадушем Герберсласи Кебату, который совершил сексуальное насилие над женщиной и 14-летней девочкой в британском городе Эппинг. Дело вызвало широкий общественный резонанс, что привело к массовым протестам и беспорядкам. Мужчину приговорили к одному году лишения свободы, но впоследствии освободили по ошибке.
