В Великобритании отреагировали на слова Путина о «Буревестнике»

Express назвал слова Путина о «Буревестнике» суровыми
Фото: iStock/vadimrysev

В Великобритании встревожились из-за объявления президентом России Владимиром Путиным о завершении испытаний новейшей ракеты «Буревестник». Об этом сообщает Express.



Британская пресса отреагировала на заявление российского президента о новой ракете, охарактеризовав его как суровое. В материале говорится, что Путин подчеркнул уникальность и непобедимость ракеты «Буревестник».

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал технические характеристики ракеты «Буревестник». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 26 октября президент России Владимир Путин встретился с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. В ходе совещания был представлен доклад о успешном испытательном запуске крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, известной под кодовым названием «Буревестник». Она способна преодолевать неограниченные расстояния.

Екатерина Коршунова

