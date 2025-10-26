В Великобритании отреагировали на слова Путина о «Буревестнике»
В Великобритании встревожились из-за объявления президентом России Владимиром Путиным о завершении испытаний новейшей ракеты «Буревестник». Об этом сообщает Express.
Британская пресса отреагировала на заявление российского президента о новой ракете, охарактеризовав его как суровое. В материале говорится, что Путин подчеркнул уникальность и непобедимость ракеты «Буревестник».
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал технические характеристики ракеты «Буревестник». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 26 октября президент России Владимир Путин встретился с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. В ходе совещания был представлен доклад о успешном испытательном запуске крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, известной под кодовым названием «Буревестник». Она способна преодолевать неограниченные расстояния.
Читайте также: