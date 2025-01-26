Bloomberg: НАТО хочет давать странам ЕС секретную информацию по вооружениям

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НАТО ищет способы передачи данных военным компаниям по своим целям производства в условиях секретности. Об этом пишут обозреватели Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Альянс ищет способ сообщать некоторые из своих совокупных целей в формате, которым можно было бы безопасно поделиться, чтобы убедить компании увеличить производственные мощности. Этот шаг потребует консенсуса между союзниками и может быть реализован в ближайшие несколько месяцев», — сказано в материале.Отмечено, что альянс уже начал передачу европейским государствам, входящим в блок НАТО, секретных стандартов, рассчитанных на достижение оперативной совместимости между армиями стран-участниц.
Ранее сообщалось, что в США рассказали о новых российских беспилотниках.
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Никита Кротов