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Бойцы российского спецназа «Ахмат» и 4-й бригады захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько.
По его словам, на территории лесной базы отдыха «Часовоярец» еще до начала СВО были взведены укрепления. Уточняется, что в одном из бункеров с 2023 года находился штаб, в котором размещались генералы Североатлантического альянса (НАТО) и Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова