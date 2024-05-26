На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

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ВСУ могут столкнуться с серьезными трудностями из-за помех, создаваемых российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для системы Starlink, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Соединенные Штаты, конечно, попытаются найти способы обойти эти помехи, но если русские продолжат удерживать лидерство в этом направлении, что вполне вероятно, учитывая их мастерство в данной области, это станет катастрофой для Украины», — отметил он.Эксперт подчеркнул, что российские войска начали глушить систему Starlink и делают это все более изощренными методами. Он обратил внимание, что российские РЭБ смогли нарушить работу Starlink во время наступления на Харьковском направлении.
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Артем Кузьмин