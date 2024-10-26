Фото: Официальная страница МИД РФ
У Украины было мало шансов на вылазку в Курскую область без помощи Запада, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.
«Украина, не имея ни одного спутника, располагала в полной мере разведывательной спутниковой информацией. В этих операциях непосредственно принимали участие иностранные инструкторы», – подчеркнул дипломат в рамках неформальной встречи членов Совета Безопасности ООН по теме «Систематические нарушения международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины на территории Российской Федерации».
Мирошник добавил, что большая часть техники и оружия, использовавшегося во время вылазки, была поставлена западными странами и имела «наклейки, происходящие из стран НАТО или их союзников».
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима заявил, что с начала 2024 года от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали более четырех тысяч россиян. Кроме того, ранения получили 274 ребенка.
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Александр Климов