Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов сделал важное заявление о происходящем под Курском

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что были уничтожены две группы боевиков Вооруженных сил Украины, заброшенные на курское направление. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.
«Противник все больше и больше резервов закидывает на нашем направлении. У меня ребята только что уничтожили две группы, заброшенные противником. Взяли пленного», — сказал он.
Командир пообещал показать пленного, как только его вывезут. Помимо этого, он добавил, что было уничтожено очень много военных ВСУ.
В Минобороны России сообщили, что потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 300 человек и 23 единицы техники, в том числе три танка.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова