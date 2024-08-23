ВС РФ уничтожили скопление боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные уничтожили скопление боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские военные были уничтожены группировкой войск «Днепр». Противник был обнаружен с помощью беспилотной разведки. Удар был нанесен реактивной системой залпового огня «Град» с расстояния 20 километров.
Ранее появились данные о ночной попытке ВСУ атаковать атомную станцию под Курском. Сообщается, что БПЛА был сбит вблизи Курчатовской АЭС, а обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива станции.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Видео объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени показало поражение целей. Живых боевиков на острове не осталось», — сказал он.
Ранее появились данные о ночной попытке ВСУ атаковать атомную станцию под Курском. Сообщается, что БПЛА был сбит вблизи Курчатовской АЭС, а обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива станции.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова