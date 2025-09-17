17 сентября 2025, 14:10

FA: военные реформы Зеленского показали, что он потерял связь с реальностью

Владимир Зеленский

Военные реформы, проведенные Владимиром Зеленским, говорят о том, что он потерял связь с реальностью. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs (FA).





За последний месяц власти Украины приняли «важные меры», связанные с одной из самых вопиющих слабостей страны: перегруженностью вооруженных сил. Речь идет о пересмотре ответственности за «самоволку» и дезертирство.

«Зеленский теряет связь с реальностью. Трудно понять последние военные реформы украинского президента», — говорится в сообщении.