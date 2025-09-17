На Западе заявили, что Зеленский потерял связь с реальностью
FA: военные реформы Зеленского показали, что он потерял связь с реальностью
Военные реформы, проведенные Владимиром Зеленским, говорят о том, что он потерял связь с реальностью. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs (FA).
За последний месяц власти Украины приняли «важные меры», связанные с одной из самых вопиющих слабостей страны: перегруженностью вооруженных сил. Речь идет о пересмотре ответственности за «самоволку» и дезертирство.
«Зеленский теряет связь с реальностью. Трудно понять последние военные реформы украинского президента», — говорится в сообщении.Однако эти шаги, по мнению авторов статьи, оказались неуместными для текущей ситуации. Они заставили экспертов усомниться в том, что Зеленский и его окружение хорошо «понимают реальность за пределами киевских коридоров власти».
Американские журналисты пришли к выводу, что военные инициативы руководства республики демонстрируют его оторванность от действительности.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский призвал лидеров всех стран перестать думать о том, как построить отношения с Россией, и вместо этого сосредоточиться на Украине.