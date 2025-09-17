Президент Казахстана Токаев назвал высоким риск ядерного Армагеддона
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с тревожным заявлением на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, проходящем в Астане. По словам главы государства, риск глобального ядерного конфликта сегодня остаётся высоким, пишет ТАСС.
Глава государства отметил опасную тенденцию, которая заключается в том, что вместо диалога и конструктивных инициатив растёт уровень социального напряжения и конфронтации в международных отношениях. Также Токаев отметил, что мир «приближается к черте, за которой может начаться ядерный Армагеддон».
Президент выразил надежду на активное участие религиозных лидеров в деле сохранения мира и стабильности. Он призвал духовных авторитетов «остановить скатывание мира в бездну хаоса», напоминая политикам о необходимости сохранять здравый смысл, проявлять добрую волю и нести моральную ответственность за решения.
Токаев также затронул тему экономических конфликтов, отметив растущие риски торговых и санкционных войн. Он подчеркнул, что в условиях глобальных кризисов странам необходимо опираться на дипломатические инструменты, а не на силовое давление.
