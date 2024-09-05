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На Западе заявили о дисфункции правительства Зеленского

Economist: перестановки в правительстве Зеленского указывают на его дисфункцию
05 сентября 2024, 06:22

Политические перестановки на Украине указывают на дисфункцию правительства и дальнейшую консолидацию власти вокруг президента Владимира Зеленского и его офиса. Об этом сообщает издание The Economist.
В статье отмечается, что последние шаги Зеленского по изменению состава правительства вызвали резонанс и критику.

«Президент попытался с помощью показательного манёвра попасть в новостные заголовки, но провал трех из семи голосований, включая тех, кто из его собственной партии, свидетельствует о растущей дисфункции в управлении страной», — говорится в материале.


Смена министров, по мнению издания, является частью централизации власти вокруг Зеленского и его главы офиса, Андрея Ермака, и вряд ли существенно повлияет на работу правительства или ситуацию на фронте.

Ранее Владимир Зеленский уклонился от конкретного ответа на вопрос о возможном новом назначении бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, подчеркнув, что пока рано говорить о дальнейших кадровых перестановках.

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#всу
Захарова предупредила США об ответе за санкции против российских СМИ
Захарова: шаги против российских СМИ будут иметь последствия
05 сентября 2024, 05:15

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что санкции США против медиагруппы «Россия сегодня» и её дочерних СМИ не останутся без ответа.
В интервью РИА Новости Захарова подчеркнула, что Россия предпримет соответствующие меры в ответ на действия Вашингтона.

«США должны понимать, что их шаги против российских средств массовой информации будут иметь последствия», — отметила она, не уточняя конкретные меры, которые могут быть приняты.
Ранее США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», что вызвало резкую критику со стороны российских властей, которые расценили это как попытку подавить свободу слова и оказать давление на независимые медиа.

Напомним, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что противники России, не способные победить её на поле боя, активизировали деятельность в интернете, пытаясь дестабилизировать страну.

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Экс-аналитик ЦРУ указал на провал Зеленского в Курской области
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский недооценил возможности России
05 сентября 2024, 03:48

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive заявил, что президент Украины Владимир Зеленский недооценил возможности России при нападении на Курскую область.
Джонсон отметил, что план украинского лидера, который предусматривал атаку на регион с целью отвлечения российских сил, оказался неудачным.

«Интересно, это они сами придумали такой ход или им помогала НАТО? Если представители альянса принимали участие в планировании, это ставит под сомнение их компетентность», — отметил Джонсон.
Экс-аналитик подчеркнул высокий уровень планирования со стороны Генерального штаба ВС РФ.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введены режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. 3 сентября в интервью NBC News Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены удерживать захваченные территории в Курской области.

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#вс рф
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Алаудинов заявил о попытках «людей в Москве» и «сатанистов за спинами» расшатать Россию
Алаудинов сообщил о попытках «сатанистов за спинами» расшатать Россию
05 сентября 2024, 01:58

Фото: Фотобанк Московской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что противники России, не способные победить её на поле боя, активизировали деятельность в интернете, пытаясь дестабилизировать страну.
Алаудинов отметил, что недоброжелатели пытаются расшатать ситуацию, в том числе через провокации на национальной и религиозной почве. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Много людей за нашими спинами, в разных регионах, включая Москву, делают всё возможное, чтобы расшатать страну», — заявил он.
По его словам, противники России действуют скрытно, и среди них он упомянул так называемых «сатанистов», которые действуют как на фронте, так и внутри страны.

Ранее Алаудинов предположил, что атака ВСУ в Курской области может стать решающей в ходе специальной военной операции (СВО) и не исключил её завершения уже в этом году. Командир также отметил, что российские войска готовы нанести сокрушительный удар по украинским силам.

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#сво
#вс рф
#москва
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Польша оказалась в восторге от отставки Кулебы
Do Rzeczy: депутаты Польши обрадовались отставке Кулебы из-за его вредительства
05 сентября 2024, 01:27

Фото: iStock/Berezko

Польские депутаты обрадовались отставке главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, потому что он нанес много «вреда польско-украинским отношениям». Об этом пишет издание Do Rzeczy со ссылкой на заявления депутатов.
Депутат сейма Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что давление наконец возымело смысл и добавил, что в Польше разрабатывают законопроект о запрете героизации бандеровцев и об ответственности за фальсификацию событий Волынской резни.

Еще один депутат, Януш Ковальский, пояснил, что Кулеба сильно вредил отношениям между странами.
«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Никто не нанес столько вреда польско-украинским отношениям, как ревизионист Кулеба», — пояснил он.
Неделю назад, Дмитрий Кулеба, выступая в городе Ольштын, оказался в центре скандала из-за своего высказывания о Волынской резне. Ему задали вопрос о том, когда власти Киева проведут эксгумацию останков жертв этой трагедии. В ответ Дмитрий Кулеба заявил, что необходимо «увековечить память украинцев». Он имел в виду снос памятника «Украинской повстанческой армии» в Польше. Этот монумент стал причиной напряженности в отношениях между двумя государствами.

Также Кулеба призвал оставить вопросы, связанные с историей, специалистам.

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#депутат
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Во Франции подписывают резолюцию об отстранении Макрона
Franceinfo: 81 французский депутат подписал резолюцию об отстранении Макрона
05 сентября 2024, 00:56

Фото: istock/SimonLukas

81 депутат подписал резолюцию об отстранении президента Франции Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo. Большая часть — из крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона, указано в сообщении.
«Столкнувшись с отказом президента Эммануэля Макрона назначить премьер-министра из коалиции, которая заняла первое место на выборах в законодательные органы 7 июля, авторы предложенной резолюции желают, чтобы парламент инициировал процедуру импичмента президенту республики», — приводит радиостанция заявление партии «Непокоренная Франция».
Партия назвала отказ Макрона «беспрецедентным случаем в истории».
«Он не имеет себе равных ни в одной из стран Европейского Союза, которые повсюду поручают первой партии, даже меньшинству, задачу формирования своего правительства», — добавили в «Непокоренной Франции».
Ранее сообщалось, что «Непокоренная Франция» инициировала процедуру импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона. Уточнялось, что решение принято на фоне отказа французского лидера назначить премьер-министром страны Люси Касте, кандидата от левых сил, победивших на досрочных парламентских выборах летом текущего года, но не получивших большинства в Национальном собрании.

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#парламент
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Захарова выразила надежду, что члены НАТО поддержат «флешмоб» с отставкой Кулебы
05 сентября 2024, 00:22

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что страны-члены НАТО поддержат «флешмоб» с отставкой главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Об этом он написала в своем телеграм-канале, комментируя уход с поста главы шведского внешнеполитического ведомства Тобиаса Билльстрема.
Ранее Билльстрем заявил, что покидает пост министра МИД Швеции и полностью уходит из политики.
«Надеюсь, в знак солидарности с своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах», — написала Захарова.
Ранее сообщалось, что украинский МИД после отставки Кулебы возглавит замглавы министерства Андрей Сибига. Также отмечалось, что Кулеба станет руководить украинским министерством развития общин и территорий.

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#флешмоб
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#швеция
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По просьбе США в Доминикане задержали второй самолет правительства Венесуэлы
04 сентября 2024, 23:58

Фото: iStock/skyNext

В Доминикане по просьбе властей США задержали второй самолет правительства Венесуэлы. Об этом сообщает доминиканская газета Diario Libre со ссылкой на источники. Воздушное судно блокировали в аэропорту и запретили покидать страну, указано в материале.
«Второй самолет, связанный с правительством Николаса Мадуро, задержан в Доминикане по просьбе американских властей. На данный момент самолет находится в международном аэропорту и находится под наблюдением. Ему запрещено двигаться без решения суда», — пишет газета.
Ранее власти США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Отмелось, что причиной ареста судна стало то, что оно было приобретено в обход санкционных ограничений. Самолет был арестовал в Доминикане, после чего переправлен во Флориду.

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#суд
#самолет
#сша
#захарова
#санкции
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Стало известно, кого поставят во главу МИД Украины вместо Кулебы
Арахамия: замглавы МИД Украины Сибига возглавит министерство после Кулебы
04 сентября 2024, 22:19

Фото: iStock/Tashka

Замглавы МИД Украины Андрей Сибига возглавит министерство после отставки Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил глава фракции Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия в своем телеграм-канале. По его словам, Кулеба станет руководить украинским министерством развития общин и территорий.
«По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства: МИД — Андрей Сибига», — написал Арахамия.
Он пояснил, что министерство развития общин и территорий, во главе которого поставят Кулебу, хотят разбить на два ведомства по направлениям инфраструктуры и региональной политики.

Арахамия добавил, что министром юстиции станет Ольга Стефанишина, министром культуры и информационной политики — Николай Точицкий, а замглавы офиса Зеленского — Ирина Верещук.

Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что масштабные отставки государственных чиновников на Украине продиктованы желанием Владимира Зеленского продемонстрировать свою силу. Однако, по мнению эксперта, все происходящее свидетельствует лишь о неэффективности госаппарата страны.

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#мид
#страны
#политолог
#украина
#киев
#кадры
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США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня»
США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», RT и Симоньян
04 сентября 2024, 21:15

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», а также РИА Новости, RT, Sputnik и журналистки Маргариты Симоньян ввели американские власти, сообщили в Минфине США.
«Сегодняшние санкции дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые министерством юстиции, а также внесение под санкции государственным департаментом медиагруппы "Россия сегодня" и пяти ее дочерних компаний — РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik», — сказано в публикации ведомства.
Там указали, что Вашингтон заплатит до десяти миллионов долларов за данные об иностранном вмешательстве в американские выборы. Указанные СМИ находятся в перечне иностранных миссий.

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