На Западе заявили о дисфункции правительства Зеленского

Политические перестановки на Украине указывают на дисфункцию правительства и дальнейшую консолидацию власти вокруг президента Владимира Зеленского и его офиса. Об этом сообщает издание The Economist.
В статье отмечается, что последние шаги Зеленского по изменению состава правительства вызвали резонанс и критику.
Смена министров, по мнению издания, является частью централизации власти вокруг Зеленского и его главы офиса, Андрея Ермака, и вряд ли существенно повлияет на работу правительства или ситуацию на фронте.
Ранее Владимир Зеленский уклонился от конкретного ответа на вопрос о возможном новом назначении бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, подчеркнув, что пока рано говорить о дальнейших кадровых перестановках.
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«Президент попытался с помощью показательного манёвра попасть в новостные заголовки, но провал трех из семи голосований, включая тех, кто из его собственной партии, свидетельствует о растущей дисфункции в управлении страной», — говорится в материале.
Смена министров, по мнению издания, является частью централизации власти вокруг Зеленского и его главы офиса, Андрея Ермака, и вряд ли существенно повлияет на работу правительства или ситуацию на фронте.
Ранее Владимир Зеленский уклонился от конкретного ответа на вопрос о возможном новом назначении бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, подчеркнув, что пока рано говорить о дальнейших кадровых перестановках.
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Елена Перлова