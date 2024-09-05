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Алаудинов сообщил о переброске ВСУ новых сил на курское направление

Алаудинов: ВСУ 4 сентября подтягивали новые силы под Курск
05 сентября 2024, 05:59

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что 4 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимались переброской новых сил на курское направление. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По словам Алаудинова, в течение дня значительных атак не наблюдалось.

«Судя по всему, противник сосредоточился на подтягивании дополнительных ресурсов и войск», — подчеркнул он.


Ранее Алаудинов назвал атаки ВСУ в Курской области решающим сражением специальной военной операции (СВО), выразив уверенность, что российские войска могут нанести сокрушительный удар, который станет ключевым в этом году и лишит украинские силы стратегических ресурсов.

Напомним, командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с оставшимися подчиненными сдался в плен военнослужащим российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.

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На Западе заявили о неизбежности поражения Украины
Политолог Дизен: удар РФ в Полтаве показывает неизбежное поражение ВСУ
05 сентября 2024, 05:40

Удар российских Вооружённых сил по Полтавскому военному институту связи свидетельствует об неизбежном поражении Украины в текущем конфликте. Об этом заявил норвежский политолог Гленн Дизен в эфире телеканала Wion.

«Эти потери ужасны. У Украины и НАТО появляются признаки, характерные для заключительных стадий войн, когда сторона начинает проигрывать. Это признаки растущих потерь, вызванных нехваткой ресурсов», — подчеркнул Дизен.
Он отметил, что такая ситуация приведёт к проблемам на фронте, где подразделения ВСУ окажутся в окружении и будут вынуждены отступать хаотично и неорганизованно.

Ранее бывший помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу призвал западные страны прекратить поддержку Украины. Он считает, что продолжение помощи увеличивает риск втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией, что может привести к ядерной войне.

Напомним, руководитель 179-го объединенного учебного центра связи в Полтаве в беседе с The New York Times объяснил причины большого числа жертв во время удара российских войск по учебному центру. По его словам, учащиеся и сотрудники учреждения не успели укрыться в безопасных местах, поскольку между ударами был слишком короткий промежуток времени.

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NYT: военные не успели укрыться во время удара РФ по учебному центру в Полтаве
05 сентября 2024, 04:45

Руководитель 179-го объединенного учебного центра связи в Полтаве в беседе с The New York Times объяснил причины большого числа жертв во время удара российских войск по учебному центру.
По его словам, учащиеся и сотрудники учреждения не успели укрыться в безопасных местах, поскольку между ударами был слишком короткий промежуток времени.

«Те, кто находился ближе к убежищам и смог быстро туда добраться, остались в живых», — отметил глава учебного центра.
Напомним, что 3 сентября учебный центр ВСУ в Полтаве подвергся ракетному удару «Искандерами». Атака произошла в момент построения личного состава. Власти Украины возбудили дело о халатности военных, связанной с организацией безопасности.

По данным Министерства обороны РФ, в этом центре проходили подготовку связисты, специалисты радиоэлектронной борьбы, а также операторы дронов, которые участвовали в атаках на российскую территорию.

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«МК»: санавиация всю ночь вывозила раненых и погибших из Полтавы после удара РФ
05 сентября 2024, 04:27

Фото: istock/Irina Piskova

Санитарная авиация всю ночь вывозила раненых и погибших из Полтавы после удара по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «МК», ссылаясь на инсайдерские данные из Telegram-каналов.
Сообщается, что 38 тяжелораненых были отправлены в Польшу, а затем в Германию. Также эвакуировали 11 тел офицеров НАТО, которые находились в Полтаве в отпуске или работали инструкторами. При этом отмечается, что для спасения пострадавших были задействованы студенты-медики с недостаточным опытом.

Ранее украинский медик Игорь Ткачев заявил, что на место удара прибыли врачи с низким уровнем подготовки, что могло увеличить количество жертв. По его словам, использование более качественного медицинского оборудования и профессиональных специалистов могло спасти больше жизней.

Напомним, командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с оставшимися подчиненными сдался в плен военнослужащим российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.

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#медики
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В Telegram-канале «Пограничник из ада» опубликовано видео с пленными украинками
05 сентября 2024, 04:25

Фото: istock/Sinenkiy

В Telegram-канале «Пограничник из ада» было опубликовано видео с украинскими военнослужащими, попавшими в плен в Курской области. Женщины, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, представились как Алена Шевчук и Виктория Яценко.
Во время допроса на каждах слышно, как на вопрос «Что делаете на русской земле?» Виктория Яценко ответила, что снимала, как их подразделение захватывало Курскую область. Также она сообщила, что проходила военную подготовку во Львове на Яворовском полигоне, где обучалась у грузинских наемников и других иностранных инструкторов.

Ранее в Курской области уже был зафиксирован случай пленения украинской военнослужащей, которая призналась, что вступила в ряды ВСУ добровольно.

Напомним, командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с оставшимися подчиненными сдался в плен военнослужащим российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.

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Гладков: при атаке дрона ВСУ на белгородский Богун-Городок пострадал мужчина
05 сентября 2024, 01:53

Фото: istock/valio84sl

В Белгородской области во время атаки ВСУ при помощи FPV-дрона на село Богун-Городок тяжело пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшего увезли на попутке, в больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.
«Пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона.
Также Гладков сообщил, что в селе Березовка дрон-камикадзе сдетонировал во дворе частного дома.
«В летней кухне пробита кровля и повреждены стены. Также выбито окно в хозпостройке и посечён забор», — пояснил губернатор.
Гладков добавил, что информация о последствиях атак ВСУ еще уточняются.

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Российский военный после ранения обезвредил 18 мин
Сержант Казанок обезвредил 18 мин после того, как был ранен
05 сентября 2024, 01:44

Фото: istock/Dmitry Belyaev

Младший сержант российской армии Андрей Казанок обезвредил 18 мин различных типов после того, как был ранен в ходе выполнения задания. Об этом сообщило Министерство обороны России, передают «Известия».
Казанок входил в состав инженерно-разведывательного дозора. Во время выполнения задачи его группа подверглась атаке украинских беспилотников, в результате чего сержант получил ранение. Несмотря на это, он сумел оказать себе первую помощь и продолжить разминирование.

Благодаря его действиям район был очищен от взрывных устройств, что позволило российским войскам беспрепятственно выполнить свои задачи без потерь среди личного состава и техники.

Ранее сообщалось о другом инциденте, когда саперы ВСУ заминировали плюшевую игрушку с детонатором, однако российские специалисты смогли вовремя обнаружить и обезвредить взрывное устройство, предотвратив жертвы.

Кроме того, офицер ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что Российские военные не позволяют украинским солдатам собираться в группы.


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Офицер ВСУ сдался российским бойцам из-за нехватки солдат в его роте
МО РФ: командир роты ВСУ сдался в плен в ДНР вместе с бойцами
05 сентября 2024, 00:20

Командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с оставшимися подчиненными сдался в плен военнослужащим российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.
Согласно заявлению ведомства, украинский офицер принял решение о сдаче из-за критической нехватки личного состава в его подразделении. Российский боец с позывным Виктор рассказал, что у командира роты остались только восемь человек после того, как основную часть его подразделения распределили по другим бригадам.

«Командир говорит — у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», — пояснил Виктор.
Ранее другой военнослужащий ВСУ, Владимир Кислый, также попавший в плен, рассказал, что его подразделение было оставлено на поле боя без командного состава. По его словам, рядовых высадили в лесопосадке напротив пулеметного расчета, а командиры сразу же сбежали, оставив подчиненных без поддержки.

Эти случаи произошли на фоне сообщений о неожиданных маневрах российской армии в Курской области, где военные группировки войск «Север» уничтожили колонну ВСУ в приграничном районе, застигнув украинских солдат врасплох.

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В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
05 сентября 2024, 00:02

Фото: istock/anutr tosirikul

В Киеве и девяти областях Украины прозвучала воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога была объявлена в столице, а также в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Согласно информации ресурса, тревога началась в период с 20:53 до 23:29 по московскому времени. Воздушная тревога также была объявлена на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

Российские военные начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стояли украинские спецслужбы. Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушные тревоги на Украине стали ежедневным явлением, иногда охватывая всю территорию страны.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боевых действий с ВСУ.

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Офицер ВСУ Сазонов: группы военных становятся мишенью России
04 сентября 2024, 23:35

Фото: Минобороны РФ

Российские военные не позволяют украинским солдатам собираться в группы, сообщил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka.
По его словам, российские удары по скоплениям украинских военнослужащих наносятся с такой точностью и частотой, что даже небольшие группы становятся мишенью.

«Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего», — сказал он.
Сазонов также отметил, что недавно удар пришелся по группе из 12 украинских военных, которые «просто собрались покурить». По его словам, в результате атаки половина группы была ранена, а остальные погибли.

Министерство обороны России в среду сообщило, что подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, при этом потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек.

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#всу
#вс рф
#удар
#сво
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