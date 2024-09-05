Алаудинов сообщил о переброске ВСУ новых сил на курское направление

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что 4 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимались переброской новых сил на курское направление. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По словам Алаудинова, в течение дня значительных атак не наблюдалось.
Ранее Алаудинов назвал атаки ВСУ в Курской области решающим сражением специальной военной операции (СВО), выразив уверенность, что российские войска могут нанести сокрушительный удар, который станет ключевым в этом году и лишит украинские силы стратегических ресурсов.
Напомним, командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с оставшимися подчиненными сдался в плен военнослужащим российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.
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«Судя по всему, противник сосредоточился на подтягивании дополнительных ресурсов и войск», — подчеркнул он.
Ранее Алаудинов назвал атаки ВСУ в Курской области решающим сражением специальной военной операции (СВО), выразив уверенность, что российские войска могут нанести сокрушительный удар, который станет ключевым в этом году и лишит украинские силы стратегических ресурсов.
Напомним, командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с оставшимися подчиненными сдался в плен военнослужащим российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.
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Елена Перлова