Удар российских Вооружённых сил по Полтавскому военному институту связи свидетельствует об неизбежном поражении Украины в текущем конфликте. Об этом заявил норвежский политолог Гленн Дизен в эфире телеканала Wion.
«Эти потери ужасны. У Украины и НАТО появляются признаки, характерные для заключительных стадий войн, когда сторона начинает проигрывать. Это признаки растущих потерь, вызванных нехваткой ресурсов», — подчеркнул Дизен.Он отметил, что такая ситуация приведёт к проблемам на фронте, где подразделения ВСУ окажутся в окружении и будут вынуждены отступать хаотично и неорганизованно.
Ранее бывший помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу призвал западные страны прекратить поддержку Украины. Он считает, что продолжение помощи увеличивает риск втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией, что может привести к ядерной войне.
Напомним, руководитель 179-го объединенного учебного центра связи в Полтаве в беседе с The New York Times объяснил причины большого числа жертв во время удара российских войск по учебному центру. По его словам, учащиеся и сотрудники учреждения не успели укрыться в безопасных местах, поскольку между ударами был слишком короткий промежуток времени.
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Елена Перлова