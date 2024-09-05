Раскрыто, почему при ударе ВС РФ по Полтаве погибло много военных

Руководитель 179-го объединенного учебного центра связи в Полтаве в беседе с The New York Times объяснил причины большого числа жертв во время удара российских войск по учебному центру.
По его словам, учащиеся и сотрудники учреждения не успели укрыться в безопасных местах, поскольку между ударами был слишком короткий промежуток времени.
Напомним, что 3 сентября учебный центр ВСУ в Полтаве подвергся ракетному удару «Искандерами». Атака произошла в момент построения личного состава. Власти Украины возбудили дело о халатности военных, связанной с организацией безопасности.
По данным Министерства обороны РФ, в этом центре проходили подготовку связисты, специалисты радиоэлектронной борьбы, а также операторы дронов, которые участвовали в атаках на российскую территорию.
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«Те, кто находился ближе к убежищам и смог быстро туда добраться, остались в живых», — отметил глава учебного центра.
Напомним, что 3 сентября учебный центр ВСУ в Полтаве подвергся ракетному удару «Искандерами». Атака произошла в момент построения личного состава. Власти Украины возбудили дело о халатности военных, связанной с организацией безопасности.
По данным Министерства обороны РФ, в этом центре проходили подготовку связисты, специалисты радиоэлектронной борьбы, а также операторы дронов, которые участвовали в атаках на российскую территорию.
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Елена Перлова