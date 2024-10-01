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Поддержка конфликтов Украины и Израиля приведет к краху США. В этом уверен американский экс-разведчик Скотт Риттер.
Так он прокомментировал пост вице-президента США Камалы Харрис, в котором она рассказала о тяжелых последствиях урагана «Хелен» в юго-восточную части страны.
Он выразил уверенность в том, что жители южных штатов не простят американские власти за то, что они пожертвовала своим населением ради конфликтов других стран.
Таким образом, Риттер намекая на неминуемый крах США заключил: «Это ваше Ватерлоо».
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«Вы все еще рады, что миллиарды уходят на Украину и Израиль?» — прокомментировал Риттер в социальной сети X.
Он выразил уверенность в том, что жители южных штатов не простят американские власти за то, что они пожертвовала своим населением ради конфликтов других стран.
Таким образом, Риттер намекая на неминуемый крах США заключил: «Это ваше Ватерлоо».
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Элина Позднякова