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FT: Киев становится в большей степени открыт для ведения мирных переговоров

01 октября 2024, 11:05
Фото: istockphoto/FabrikaCr

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Киев всё в большей степени становится готов обсуждать возможность прекращения огня и уступок ради заключения мира. Тональность разговоров украинских чиновников на эту тему заметно изменилась.


Об этом сообщает издание The Financial Times. По наблюдениям журналистов и экспертов, тон и содержание разговоров вокруг возможного завершения конфликта заметно изменился. Со стороны киевских чиновников наблюдается всё большая открытость для обсуждений и возможности прекращения огня, пишут авторы публикации со ссылкой на мнение европейских дипломатов, присутствовавших на Генеральной ассамблее ООН.

По словам дипломатов, новый глава МИД Украины Андрей Сибига во время недавней поездки в США обсуждал с западными коллегами возможности мирного урегулирования конфликта. Отмечается, что Сибига более прагматично подходит к вопросу территориальных уступок по сравнению со своим предшественником Дмитрием Кулебой. Глава украинского МИД подчеркнул, что ещё полгода назад разговоры о любых уступках были в Киеве под запретом.

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«Ростех» назвал самую защищенную технику в зоне СВО
«Ростех»: гаубица «Мста-С» является самой проходимой и защищенной в зоне СВО
01 октября 2024, 11:34

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Самоходка «Мста-С» обладает наибольшей проходимостью и защищенностью в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление сделали в госкорпорации «Ростех».
«С приходом осени дороги в зоне СВО превратятся в непролазные топи. Такие условия затрудняют перемещение техники, но только не нашей «Мсты». Эта самоходка на вязких грунтах превосходит все иностранные образцы благодаря чрезвычайно удачной гусеничной платформе танка Т-72», — отметили там.
Специалисты добавили, что у техники есть современные системы управления для использования высокоточных снарядов. В частности, можно поражать цель одновременно по разным траекториям при помощи пяти боеприпасов. Кроме того, дальность стрельбы «Мсты» сопоставима с образцами противника.

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#оружие
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ООН сообщила о пытках российских военнопленных со стороны бойцов ВСУ
ООН: ВСУ пытают российских военнопленных в гаражах и подвалах
01 октября 2024, 11:21

Фото: istock/Tomas Ragina

Согласно периодическому докладу Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине, подавляющее большинство случаев пыток, применяемых украинскими военными к российским военнопленным, происходит в неофициальных местах содержания под стражей и во время их транспортировки в тюрьмы и СИЗО. Об этом информирует РИА Новости.
«Подавляющее большинство актов пыток или жестокого обращения с российскими военнопленными, о которых сообщили 87 из 205 опрошенных военнопленных, имели место в неофициальных или транзитных местах, включая гаражи, подвалы или частные дома. УВКПЧ выявило несколько таких мест», — отмечается в документе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что немецкий танк Leopard, который был подбит в зоне специальной военной операции, доставили на «Уралвагонзавод».

До этого сообщалось, что украинские спецслужбы, демонстрируя пытки над пленным российским бойцом, пытаются заставить его мать Валентину Иванченко, сотрудницу Росгвардии в ДНР, сотрудничать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские бойцы продвинулись в Курской области, вытеснив боевиков ВСУ
Алаудинов: ВС РФ продвинулись на двух участках в Курской области
01 октября 2024, 11:16

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Бойцы ВС РФ продвинулись на двух участках в Курской области, вытеснив боевиков ВСУ и зачистив территорию от противника. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, его цитирует ТАСС.
Обстановка без изменений, кроме того, что на двух участках наши подразделения МО продвинулись вперед, зачистив от противника (территорию – ред.), и закрепились», — рассказал Алаудинов.

Накануне он также сообщал, что ВСУ выводят свои части с разных участков фронта и направляют их в Курскую область. Он пояснил, что украинское командование выводит из Курской области части ВСУ, которые уже выдохлись, и заводит все новые резервы, снятые с других участков фронта, с целью удержать занимаемые территории российского приграничья.

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FT: на Украине приглашение в НАТО считают незначительным для мира с РФ
01 октября 2024, 11:04

Фото: istockphoto/Diy13

Приглашение Украины в блок НАТО является незначительным для мира с Россией. Об этом пишет издание Financial Times ссылаясь на высокопоставленного чиновника республики.
Он уточнил, что боевые действия позволит остановить только полноправное членство украинской стороны в Североатлантическом альянсе.

«Даже если мы получим приглашение в НАТО, это ничего не будет значить. Это политическое решение», — цитируют журналисты неназванного собеседника.

Стоит отметить, что для вступления страны в НАТО требуется согласие всех его участников.

Ранее в Госдепе США заявили, что Украина может пользоваться только собственным оружием для ударов вглубь российских территорий.

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Пленный ВСУ заявил о готовности украинцев направить орудия в сторону Киева
01 октября 2024, 11:02

Фото: iStock/Diy1

Солдаты ВСУ, находящиеся в зоне боевых действий, близки к перевороту и готовы развернуть оружие в сторону Киева. Об этом рассказал пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Диденко, его слова передает ТАСС.
«Так оно и будет, что будет идти переворот у нас. Сейчас в Украине людей хватают на улице, уже невыносимо. Людей просто вылавливают вот так, где хочется — с домов забирают, с работы забирают, из магазинов людей забирают. У ребят терпение скоро лопнет, и уже свои ребята пойдут на Киев наводить там порядки. Уже готовы», — заявил Диденко.

По его словам, военнослужащим стоит отказываться от участия в боях и бунтовать против насильной мобилизации, которая приводит к смерти. Пленный отметил, что ни для кого не является секретом тот факт, что продолжением конфликта украинское руководство зарабатывает большие деньги.

Диденко добровольно сдался в российский плен под Угледаром в начале сентября. Его группа была окружена и приняла решение сложить оружие.

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Госдеп сделал заявление об ударах Киева вглубь РФ
Госдеп США: Киев может наносить удары вглубь РФ своим оружием без разрешения
01 октября 2024, 11:02

Фото: istockphoto/Kiyoshi Tanno

Киев может бить вглубь российских территорий без одобрения со стороны США только собственным оружием. Такое заявление сделал представитель американского Госдепа Мэтью Миллер. Его слова опубликованы на официальном ресурсе ведомства.
«Украина, прежде всего, суверенная страна, поэтому она может использовать оружие, которое производит самостоятельно для нанесения ударов вглубь России. И для этого ей не нужно разрешение США», — сказал Миллер.
Миллер добавил, что боевики ВСУ располагают огромным количеством «собственных вооружений». Чиновник США резюмировал, что военная помощь Украине продолжится.

Ранее боевик ВСУ рассказал, почему решил сдаться в плен.

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#война
#сво
#киев
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Солдат ВСУ заявил, что сдался в плен от безысходности
01 октября 2024, 10:45

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Солдат Вооруженных сил Украины Василий Юркив сообщил, что сдался в плен российским военным, так как оказался в безвыходной ситуации. Соответствующие кадры были опубликованы Минобороны России, пишет ТАСС.
«Обошел метров 100, посадку, вижу — ребята ваши. Я к ним, без автомата, без ничего. Поздоровался и говорю: «у меня безысходность, я сдаюсь», — поделился боец.

По его словам, на передовую он попал, как и большинство его товарищей, прямо с улицы — его забрали сотрудники ТЦК. Оформление прошло без медицинской комиссии и должной подготовки и заняло всего около трех дней, уточнил пленный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что военные Вооруженных сил Украины подвергаются серьезной опасности из-за недостатка военной техники. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
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#сво
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Группа иностранных наемников ВСУ попала в засаду ВС РФ под Кременной
01 октября 2024, 10:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группа иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, попала в засаду ВС РФ под Кременной. В результате боя некоторые из них погибли, остальные скрылись в лесу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Группа наемников, судя по перехватам, англоязычная, попала в засаду. Это все было в районе лесов кременских. Часть из них погибла на месте, еще несколько человек скрылись в лесу», — говорится в сообщении.

При этом объективный контроль показал, что группа иностранных наемников была качественно экипирована и вооружена. При этом никто из них не стал спасать раненых товарищей.

Ранее представитель сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что российские военные ударили по пункту временной дислокации ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области.

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Депутат Верховной рады Рахманин назвал российских командиров искусными военными
01 октября 2024, 10:31

Фото: istockphoto/DmyTo

В Вооружённых силах России есть довольно искусные командиры, которые к тому же постоянно учатся в ходе боевых действий. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин.
В интервью изданию «Украинская правда» он призвал не доверять некоторым оголтелым украинским пропагандистам, которые утверждают, что ВСУ сражаются с «армией дебилов». Российскими войсками управляют опытные и умелые командиры. По мнению парламентария, впадая в патриотический раж, пропагандисты такими заявлениями оказывают украинским солдатам «медвежью услугу».

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила руководство ВСУ в бездействии. По её словам, главнокомандующий Александр Сырский прячется на собственной даче, а начальник Генштаба Анатолий Баргилевич так хорошо замаскировался, что его уже давно никто не видел. Также Безуглая считает Сырского виновником неизбежной потери Угледара.

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