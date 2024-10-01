FT: Киев становится в большей степени открыт для ведения мирных переговоров

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Киев всё в большей степени становится готов обсуждать возможность прекращения огня и уступок ради заключения мира. Тональность разговоров украинских чиновников на эту тему заметно изменилась.
Об этом сообщает издание The Financial Times. По наблюдениям журналистов и экспертов, тон и содержание разговоров вокруг возможного завершения конфликта заметно изменился. Со стороны киевских чиновников наблюдается всё большая открытость для обсуждений и возможности прекращения огня, пишут авторы публикации со ссылкой на мнение европейских дипломатов, присутствовавших на Генеральной ассамблее ООН.
По словам дипломатов, новый глава МИД Украины Андрей Сибига во время недавней поездки в США обсуждал с западными коллегами возможности мирного урегулирования конфликта. Отмечается, что Сибига более прагматично подходит к вопросу территориальных уступок по сравнению со своим предшественником Дмитрием Кулебой. Глава украинского МИД подчеркнул, что ещё полгода назад разговоры о любых уступках были в Киеве под запретом.
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Александр Бойцов