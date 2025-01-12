На Западе заявили о намерении Зурабишвили продвигать идею войны Грузии с Россией

Власти США снова отказали российским дипломатам в согласовании поездки в Элизабет-Сити для участия в мемориальной церемонии возложения венков в честь 80-й годовщины гибели советских лётчиков. Об этом сообщается в заявлении посольства России в Вашингтоне.