Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости)
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена заняться продвижением идей о необходимости войны с Россией на различных конференциях в качестве стипендиата Института Маккейна в США. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.
Отмечается, что Зурабишвили будет позволено в ходе различных научных конференций делать громкие заявления о Грузии, в том числе, оправдывать прошлые войны и продвигать идеи о необходимости новой войны между Москвой и Тбилиси.
При этом уточняется, что Евросоюз и блок НАТО даже не пытаются скрыть причастности к деятельности Зурабишвили по борьбе с законными властями Грузии. В частности, американский Институт Маккейна открыто заявляет о стремлении своего стипендиата привести государство к проведению новых выборов.
Напомним, что Зурабишвили отказывается признавать легитимными нынешние власти Грузии, включая президента страны Михаила Кавелашвили, инаугурация которого прошла 29 декабря. В минувший четверг она представила свой новый офис в Тбилиси, из которого, по её словам, продолжить исполнять «функции президента».
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При этом уточняется, что Евросоюз и блок НАТО даже не пытаются скрыть причастности к деятельности Зурабишвили по борьбе с законными властями Грузии. В частности, американский Институт Маккейна открыто заявляет о стремлении своего стипендиата привести государство к проведению новых выборов.
Напомним, что Зурабишвили отказывается признавать легитимными нынешние власти Грузии, включая президента страны Михаила Кавелашвили, инаугурация которого прошла 29 декабря. В минувший четверг она представила свой новый офис в Тбилиси, из которого, по её словам, продолжить исполнять «функции президента».
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Экс-президент Грузии Зурабишвили стала стипендиатом Института Маккейна в США
Анастасия Чинкова