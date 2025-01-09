Зурабишвили объявила о продолжении выполнения «функций президента» в новом офисе

Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости/Александр Имедашвили)
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили представила свой новый офис и заявила, что из него продолжит выполнять функции главы государства. Об этом заявила в ходе брифинга в Тбилиси.
Политик подчеркнула, что новый офис является продолжением дворца Орбелиани (резиденция президента Грузии).
По словам Зурабишвили, в нём есть «душа и дух», и там продолжится её работа с выполнением «функций президента».
Накануне сообщалось, что экс-глава Грузии стала стипендиатом имени Киссинджера в американском Институте Маккейна. На этом посту она воспользуется опытом политика и дипломата, которые помогут ей продвигать новые решения и реформы в Грузии.
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По словам Зурабишвили, в нём есть «душа и дух», и там продолжится её работа с выполнением «функций президента».
Накануне сообщалось, что экс-глава Грузии стала стипендиатом имени Киссинджера в американском Институте Маккейна. На этом посту она воспользуется опытом политика и дипломата, которые помогут ей продвигать новые решения и реформы в Грузии.
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Анастасия Чинкова