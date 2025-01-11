Зурабишвили пообещала с помощью Запада «вырвать Грузию из когтей России»

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Бывший президент Грузии пообещала при помощи Запада «вырвать Грузию из когтей России». Об этом она заявила во время встречи со сторонниками оппозиции в Зугдиди.
Экс-президент сообщила, что 20 января намерена посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, куда её пригласил конгрессмен Джо Уилсон, сообщает издание «Взгляд».
По её словам, во время поездки в Вашингтон она сумеет заручиться поддержкой западных стран, которые помогут «вырвать Грузию из когтей» России, которую бывший президент назвала «северным недругом».
Кроме того, Зурабишвили призвала оппозиционно настроенных сограждан продолжать акции протеста, чтобы это видели за рубежом. По её словам, помощь извне взаимосвязана с внутренними протестами.
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«Редко когда у Грузии было столько друзей в Европе и США», — сказала Зурабишвили.
По её словам, во время поездки в Вашингтон она сумеет заручиться поддержкой западных стран, которые помогут «вырвать Грузию из когтей» России, которую бывший президент назвала «северным недругом».
Кроме того, Зурабишвили призвала оппозиционно настроенных сограждан продолжать акции протеста, чтобы это видели за рубежом. По её словам, помощь извне взаимосвязана с внутренними протестами.
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Александр Бойцов