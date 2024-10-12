Минобороны: Истребители Су-35С ВКС РФ провели патрулирование в Курской области

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Истребители Су-35С Военно-космических сил РФ провели плановое боевое патрулирование воздушного пространства в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что, помимо боевого дежурства в российском небе, экипажи многоцелевых истребителей осуществили сопровождение и прикрытие самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации, которые наносили воздушные удары по военным объектам, технике и скоплениям живой силы ВСУ.
Отмечается, что все задачи воздушных атак были выполнены, заданные цели успешно поражены. После нанесения авиаударов самолёты благополучно вернулись на аэродромы базирования.
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Александр Бойцов