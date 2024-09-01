«Конец режима» президента Украины Владимира Зеленского наступит через несколько месяцев. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил основатель файлообменных приложений Megaupload и Mega Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком.
«От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США», – подчеркнул немецкий бизнесмен.
Относительно выборов в США Дотком выразил уверенность, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и ее партия «потонут как Титаник».
Ранее Дотком заявил, что Соединенные Штаты подошли к финальной стадии эскалации конфликта на Украине. Бизнесмен также задался вопросом, когда Конгресс США дал президенту Джо Байдену полномочия начать «прямую войну с Россией».
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Александр Климов