На Западе заявили о скором окончании режима Зеленского

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден поговорили друг с другом в достаточно жесткой манере во время телемоста в декабре 2021 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.