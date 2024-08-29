Изнасилования и расстрел детей в спину: Зверства украинских боевиков в Курской области

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko
29 августа стало известно, что солдаты ВСУ расстреляли троих детей возрастом от 10 до 12 лет в районе Малой Локни в Курской области. Также сообщаслось, что украинские радикалы и иностранные наемники насиловали жителей Курской области. Подробнее о зверствах ВСУ в российском приграничье — в материале «Радио 1».
Расстреляли детей в спинуО произошедшем рассказал замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет. Военнослужащий сравнил действия украинских войск с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны.
«Посадили трех детей, ориентировочно 10-12 лет, на мотоцикл с коляской. Показали, в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину», — рассказал боец.
Он обратил внимание на то, что это не первый и не единственный случай убийства мирных граждан в Малой Локне. Так, на площади около магазина собрались несколько пожилых людей, у которых не было возможности эвакуироваться пешком. Пока люди ждали транспорт, над ними завис коптер-разведчик, после чего вышли два украинских бойца и расстреляли их.
Военный добавил, что не знает точное количество гражданских, убитых украинской армией, но их число не превышает десять человек.
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Похищения мирных жителей Курской областиУкраинские боевики пытаются похищать мирных жителей Курской области. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник рассказал РИА Новости, что бойцы ВСУ хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении.
«Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» — сказал Мирошник.Он подчеркнул, что украинские военные не пытаются соблюдать какие-либо нормы, они совершают подобные нападения скрытно, «как террористы». Посол также отметил, что были составлены предварительные списки пропавших людей, которые не являются финальными. Случаями активно занимаются Минобороны России и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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Сексуальное насилие в Курской областиМирошник также сообщил, что украинские наемники и радикалы насилуют мирных жителей региона.
«Есть данные о сексуальном насилии, которое предпринимали и иностранные наемники, и украинские радикалы», — заявил посол.Он отметил, что Киев на территорию региона отправил «весь сброд», представляющий националистические радикальные формирования.
По словам Мирошника, украинский президент Владимир Зеленский был не против избавиться от этих радикальных группировок, отправив их дальше от столицы на «утилизацию». Посол подчеркнул, что эти формирования являются участниками террористических действий на территории Курской области.
Расстрел машины эвакуирующихся жителей Курской областиЖительница села Погребки под Курском рассказала, что ее семья эвакуировалась на двух машинах. В первом авто ехали супруг и зять, а во втором она, сын и сестра мужа. Восемь танков ВСУ выехали навстречу и начали расстреливать транспортные средства. Почти все смогли съехать в кювет, выбраться из машины и укрыться. Муж женщины не успел свернуть, и танки ударили по его автомобилю. К счастью, россиянину удалось выжить.
Ранее житель Курской области рассказал, что вывез всех жителей обстреливаемой деревни Солдатского района, а сам остался.
«У нас 12 человек всего в деревне — она маленькая. Я и отец остались, потому что нужно здесь быть кому-то», — поделился он.Кроме своей деревни, россиянин помогал вывозить людей из Суджанского района. Как рассказал мужчина, выжить удалось не всем — на дорогах было замечено много тел гражданских.
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Алина Юрчак