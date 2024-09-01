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Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в разговоре с РИА Новости, что украинские радикалы и наемники совершают акты сексуального насилия против мирных жителей Курской области.
Он подчеркнул, что Киев отправил в этот регион «весь сброд» из националистических группировок, участвующих в атаках на Курскую область. Мирошник считает, что украинский президент Владимир Зеленский стремится избавиться от них, отправляя на «утилизацию» подальше от Киева.
По словам дипломата, украинские вооруженные формирования представляют собой «огромный сброд», не имеющий представления о международном гуманитарном праве, что позволяет им «стрелять по ногам, не брать в плен и никого не щадить». Он отметил, что западные наемники, включая поляков и англоговорящих бойцов, а также канадцев и грузинский легион, также участвуют в актах сексуального насилия, мародерства и уничтожения частной собственности. Мирошник отметил, что уничтожение гражданской инфраструктуры является «целенаправленной деятельностью» ВСУ.
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«Здесь действуют подразделения, такие как «Нахтигаль», а также ряд радикальных батальонов», — добавил посол.
По словам дипломата, украинские вооруженные формирования представляют собой «огромный сброд», не имеющий представления о международном гуманитарном праве, что позволяет им «стрелять по ногам, не брать в плен и никого не щадить». Он отметил, что западные наемники, включая поляков и англоговорящих бойцов, а также канадцев и грузинский легион, также участвуют в актах сексуального насилия, мародерства и уничтожения частной собственности. Мирошник отметил, что уничтожение гражданской инфраструктуры является «целенаправленной деятельностью» ВСУ.
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Анастасия Хохлова