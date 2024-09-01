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Иностранные наемники ВСУ насиловали мирных жителей Курской области, сообщили в посольстве

Посол МИД РФ Мирошник: ВСУ совершали сексуальные преступления в Курской области
01 сентября 2024, 10:07
Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в разговоре с РИА Новости, что украинские радикалы и наемники совершают акты сексуального насилия против мирных жителей Курской области.
Он подчеркнул, что Киев отправил в этот регион «весь сброд» из националистических группировок, участвующих в атаках на Курскую область. Мирошник считает, что украинский президент Владимир Зеленский стремится избавиться от них, отправляя на «утилизацию» подальше от Киева.

«Здесь действуют подразделения, такие как «Нахтигаль», а также ряд радикальных батальонов», — добавил посол.


По словам дипломата, украинские вооруженные формирования представляют собой «огромный сброд», не имеющий представления о международном гуманитарном праве, что позволяет им «стрелять по ногам, не брать в плен и никого не щадить». Он отметил, что западные наемники, включая поляков и англоговорящих бойцов, а также канадцев и грузинский легион, также участвуют в актах сексуального насилия, мародерства и уничтожения частной собственности. Мирошник отметил, что уничтожение гражданской инфраструктуры является «целенаправленной деятельностью» ВСУ.

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