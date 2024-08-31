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В личных вещах убитых в Курской области боевиков ВСУ нашли ужасное орудие — клейматор с выбитым на нем украинским трезубцем. Об этом сообщил военкор «КП» Александр Коц. По его словам, орудие для выжигания клейма нашли бойцы добровольческого корпуса Минобороны РФ.
Коц пояснил, что клейматор нашли в рюкзаке у одного из ликвидированных боевиков во время освобождения населенного пункта Нижняя Паровая в Курской области.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по украинским преступлениям Родион Мирошник рассказал, что украинские боевики похищают жителей региона и вывозят в неизвестном направлении, рассказал . Вместе с этим ВСУ расстреливают мирных жителей. Помимо этого, наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, и украинские радикалы практикуют сексуальное насилие в отношении мирных жителей Курской области.
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«Это самодельное клеймо с трезубцем украинским. Который, предполагается, накаливается на огне и… Кого они собирались клеймить? Ну, я думаю, что наших пленных или мирных граждан, которых они считали врагами», — отметил военкор.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по украинским преступлениям Родион Мирошник рассказал, что украинские боевики похищают жителей региона и вывозят в неизвестном направлении, рассказал . Вместе с этим ВСУ расстреливают мирных жителей. Помимо этого, наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, и украинские радикалы практикуют сексуальное насилие в отношении мирных жителей Курской области.
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Данил Пономарев